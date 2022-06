JUHTKIRI | Talviseks energiakriisiks valmistu suvel

Valitsusele selle mure lahendamiseks liiga palju loota ei tasu, sest paljud muutujad pole nende kontrolli all, olgu peaministriks parasjagu Kaja Kallas, Jüri Ratas või keegi kolmas. Isegi Euroopa Liidu ühisaktsioonidest ei piisa selleks alati. Seega tasub rahvatarkuste „Rege rauta suvel, vankrit talvel” ja „Kõige odavam energia on säästetud energia” vaimus teha ise plaane ja ettevalmistusi, et järgmisel talvel energiakuludega võimalikult valutult toime tulla.