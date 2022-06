Kindralmajor Meelis Kiili: kui Eestile tungitaks kallale? Meie kaitsetahe täna

Pole selge, kas on tegemist humanitaarteaduste võidukäiguga reaalteaduste ees või on see mugandumisega seotud ühiskonna individualiseerimine, kus üksikisiku õigused on tõstetud kõrgemale ühiskondlikest õigustest ja vastutusest. Igatahes peab strateegilise taseme juhtimine ja juhtimise toetus oluliselt arenema.