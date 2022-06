Boris Johnsoni napp võit ennustab tema parteis valusat verelaskmist

Tänasel istungil ütles Johnson ministritele, et aeg on skandaalid minevikku jätta.

Eile oma büroos Kaja Kallast võõrustanud Boris Johnsoni jaoks oli Eesti peaministri visiit ja NATO kaitsevõime arutamine vaieldamatult üks päeva meeldivamaid momente. Suurema osa ülejäänud esmaspäevast veetis Johnson varahommikust saadik alluvatega nõu pidades ja parteikaaslastele helistades, et need õhtusel umbusaldushääletusel tema ametis jätkamist toetaksid. Poliitilise ellujäämise meistrit saatis taas edu, ent seekord märksa napimalt kui tema pooldajad ja vastased prognoosisid.