Hoolimata asjaolust, et osas gruppides näitab tarbimine hoogsat kasvu, vaesub suur osa ühiskonnast praegu kiiremini, kui valitsus eri vastumeetmete üle vaielda jõuab. Juba on selge, et mida iganes otsustatakse ja mis iganes lahendusi pakutakse, sellest igal juhul ei piisa.