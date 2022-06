Linn tungib peale. Pole enam seda kohta, kus rahulikult ja vaikselt varjus olla ja mõelda

Indrek Koff (IK): Ei lähe kohe üldse „Kärbeste jumala“ poole. Golding juhib juttu nii, nagu see oleks ainus võimalus. See on otsatult pessimistlik vaade, „Hommikuvalgus“ selline ei ole. Lõpp on lahtine ja seda võib tõlgendada pigem nii, et lootust on nii meil kui tegelastel laval.