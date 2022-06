KULTUURIBIIT | Melomaan Heidy Purga playlist

Muusikat mängivad Maarja Nuut, Heidy Purga (Must Mesi), L-Eazy (Tjuun In), Solecline (Smoke Break), Micaela Saraceno (HALL), Kaisa Kattai, Ingmar Jõela, Maris Pihlap (TIKS), Sasha Mirson, Sugar Rody (Dark Disko) ja Tarrvi Laamann (Bashment). Päeva juhivad Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand.

Heidy Purga ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Gil-Scott Heron „The bottle“

Gil-Scott Heron, keda on nimetatud ka mustanahaliseks Bob Dylaniks, on mu plaadikogu üks kroonijuveelidest. Sotsiaalsete teemade eestkõnelejat 70ndate Ameerika Ühendriikides peeti hiphopi liikumise alguse üheks verstapostiks, kes puistas üllatavalt avangardistlikku spoken word fluidumit üle riigipiiride ning ma ütleksin, et ka tänapäeval on kõik tema kirjutatud laulud asjakohased. Nagu seegi lugu, mis räägib kurvapoolse tõdemuse alkoholisõltuvusest.

Sir Joe Quarterman and Free Souls „I got so much trouble in my mind“

Joe Quarterman salvestas oma bändiga vaid ühe albumi, edasi ilmselt tegeles oma põhiharidusega ehk arhitektuuriga. Olen seda aeglase tempoga kuid seesmiselt pakatava energialaenguga lugu tihti oma pidudel mänginud ning huvitaval kombel just noored tabavad tema funkbiiti imelisel moel.

Durand Jones and The Indications „The Sea of Love“

Vanakooli soulmuusika on kahtlemata paljude bändide loomingusse oma laine süvistanud ning nemad on üheks selleks näiteks. Hea suvise ilma kuulamine päikselisemalt Ameerika poolelt.

Bobbi Humprey „Harlem river drive“

Lemmikflöödisoolod tulevad souliajastust millegipärast siit. Suvine kulgemine, mis kergendab südant igal raskemal hetkel elus. Muusika ja loomise rõõm.

Lonnie Liston Smith „Expansions“

Selle mehe sees on suur osa kosmosest ja selle edasiandmises on ta parim näide. Meisterlik kompositsioonitaju, see instrumentide lai ning iga pintslitõmmet kinnitav palett kõlab ajatult ja kõlab igal ajahetkel värskelt. Muidugi ei mööda minna tema laulusõnadest, millest üks näide selles lauluski: „Expand your mind! To understand!..“

Dr. Buzzard’s Original savannah Band „Hard times“