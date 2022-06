PÄEVA TEEMA | Janek Saareoks: transpordisektor ei soovi toetuseid. Lahendus on mujal, uus valitsus võtku meid kuulda

Toon näite, et kriisiolukordades on transpordi teenus julgeoleku küsimus. Ei liigu moon, meditsiiniabi ega toit kusagile, kui meie enda eestimaine vedaja on nõrk (täna näeme, välisautojuhid ja vedaja naasevad koduriikidesse, erinevatel põhjustel). Me peame tagama, et transport oleks jätkusuutlik, tuleks autojuhtidele pealekasvu ja ka rohepöörde käigus oleks riik partner, mitte sanktsioneerija.