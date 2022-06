Mariupoli poiss pääses purustatud linnast. „Kindlasti läheb tal vaja head terapeuti või psühholoogi“

„Mu kaks koera on surnud, samuti mu vanaema Galja ja mu armas linn Mariupol,“ kirjutas kaheksa-aastane Jehor märtsi alguses kohutava lause. „Suri ka minu vanaisa. Mul on seljal haav, nahk on ära rebitud. Õel on peahaav. Emal on liha käe pealt rebitud ja jalal haav,“ seisab teises sissekandes.