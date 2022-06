SÕJARAPORT | Venemaa on viinud Sjevjerodonetski oma põhijõud. Praegu otsustatakse Donbassi saatus

Selgus, et Svjatogorski linnapea läks esimesel võimalusel okupante tervitama.

Ainus suurem Vene okupantide edenemine sai teoks Lõmani piirkonnas Svjatogorski linna hõivamisega. Ukrainlased taandusid sealt ilma lahinguta. Taandusid seetõttu, et Slovjanski-Kramatorski piirkonna kaitseliin on ehitatud üles piki Donetsi jõge ning raskemini kaitstavate positsioonide hoidmine ei olnud nähtavasti otstarbekas. Muus osas võib öelda, et valdavalt ei suuda vene okupandid neile püstitatud eesmärke hetkeseisuga ning ka lähiajal saavutada.