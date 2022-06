PÄEVA TEEMA | Kristen Michal: meie pealinna juhte ei tohi valida samad inimesed, kes valivad Putinit

Täna, Ukrainas toimuvat ja Vene infovälja vaadates, on mul küsimus, miks ometi valivad Eesti pealinnale juhte need, kes saatkonnas valivad Putinit? Pealinnas luuakse pool Eesti lisandväärtusest. Pealinna juhtimiskultuurist oleneb palju. Millise me arvame selle kultuuri kujunevat, kui valitsemiseks saab toetuda samale stiilile, mis hoiab naaberriigis võimu?