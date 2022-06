Kes on Donbassi „asekuningas“ Kirijenko? Putini siseringi kuuluv ametnik valmistab ette Donbassi annekteerimist ja Venemaa sõjajärgset kuvandit

Nüüd on tema vastutusaladeks kujunenud Donbassi „rahvavabariigid“ ja Venemaa poolt täiemahulise sõja käigus okupeeritud Ukraina Hersoni ja Zaporižžja oblastite territooriumid. Lisaks on Meduza allikatel just Kirijenko alluvad saanud ülesandeks arendada „sõjajärgse Venemaa kuvandit“.