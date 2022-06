JUHTKIRI | Alkohol nõuab endale tähelepanu

2020.–2021. aastal kogu tähelepanu võtnud koroonasse suri nimetatud aastail 1968 inimest, aga alkohol vajas peaaegu sama suure hulga surmade (1821) põhjustamiseks kolme aastat. Mitte just palju rohkem aega. Kui koroona puhul on alust loota, et sama suurt suremust me rohkem ei näe, siis alkoholi puhul eriti mitte.