Ma ei mõtle selle peale. See on rohkem peonali, mida mu sõbrad mind oma sõpradele tutvustades teevad, icebreaker. Tavapäratu on meessoosst günekoloog ainult Eestis, mitte mujal Euroopas. Mäletan lapsepõlvest raamatut Jürist ja Marist, kes arutasid, kelleks nad tahavad saada. Mari tahtis saada õpetajaks ja Jüri arstiks, ja mingi vanaonu ütles neile, et arstiks sobivad ainult naised. Ülikoolis moodustasid tüdrukud meie rühmast umbes 70%. Arusaam, et arst peab olema naine, pärineb nõukogude ajast. Sealt on pärit ka tava, et naistearsti juures peab käima igal aastal.