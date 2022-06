Punkmuusika ristiisaks tituleeritud Iggy Pop esineb Tallinnas

Olles mõjutanud oma bändi The Stoogesi loominguga pea iga pungikooslust, on Iggy ja The Stooges lisatud Rokk’n’rolli Kuulsuste Halli. 2020. aastal pärjati Iggy Pop ka Grammy elutöö preemiaga. Pungi ristiisaks kutsutud Iggy Pop on oma ajastu ikoon ja lugematute bändide mõjutaja.