Tallinna Kunstihoone 12 tunnise lavastuse sisu sünnib kohapeal

„Selle ja teiste meie lavastuste puhul on alati põnev väljakutse avatuse hoidmine, seekord peab meil kahel olema 12-tunnine valmisolek võtta asju sellistena, nagu nad on. Sellest võrsub mentaliteet võtta mistahes olukordi võimalustena, mitte kohustustena. Seda ka igapäevaselt. Loodame, et sarnaselt suhtub asjasse ka meie publik. Me ei sunni kedagi midagi tegema. Pakume võimaluse ja oleme tänulikud, kui sellest kinni haaratakse,“ ütlevad autorid.