President Kaljulaid: praegu pole mul plaanis kandideerida

Viimastel nädalatel on erinevates seltskondades, eelkõige poliitilistes, aga ka kõrgete riigiametnike seas, arutletud, kas president Kersti Kaljulaid siseneb aktiivsesse sisepoliitikasse ning kandideerib valimistel või jääb ta erakonnapoliitikast kõrvale. „Ma olen kuulnud, et ta on otsuse langetanud, ta ei ühine Eesti 200-a ja ei kandideeri,“ kinnitas üks riigiametnik.