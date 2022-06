KULTUURIBIIT | Koreograaf Märt Agu playlist

Märt Agu ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

„Minu valitud lood ei ole kuidagi asetatud pingeritta, aga täna tulid sellised“

Fix - „Tsirkus“

See lugu on õige tempo ja sõnumiga ning paneb mõtlema oma tegemistele — nagu oleks minu elu.

Ruja „Eesti muld ja eesti süda“

Minu arvates tugevaima sõnumiga EESTI lugu. Meenutab mulle minu noorust, kui sai veel tantsupidusid juhitud.

Queen – „Bohemian Rhapsody“

Queeni kuulan juba oma väga varajasest noorusest peale. Võimas, kui palju on erinevaid varjundeid ühes loos.

Mika - „Lollipop“

See lugu toob alati päikse välja ja ajab tantsima — Mikal on väga lahe hääletämber, mis paneb kuulama!

„A Million Dreams“ - The Greatest Showman Cast / Jun Liu Choreography

Selle loo sõnum kõnetab — meie tulevik on meie endi kätes. Kõik mis teeme, teeme vaid iseendale.

Liis Lemsalu - „Halb või hea“

Liisiga koos on tehtud nii palju HEAD. Alati tasub vaadata ka medaljoni teist külge — kõik ei pruugi olla nii Must ja Valge.

Tanel Padar & the Sun - „Võta aega“

Mida Juku ei õpi. seda Juhan ei tea. Seega aega tuleb ise võtta, keegi seda kandikul pakkuma ei tule. Olen õppinud, et igaks asjaks on oma aeg ja see lugu tuletab seda meelde!

Michael Jackson - They Don’t Care About Us (Brazil Version)

Mulle meeldivad lood, mis on muutnud maailma. Iga suur tegu algab väiksest ja muuta saame me vaid iseennast.

Madonna - „Don't Cry For Me Argentina“

Minu vanaisa ütles mulle kunagi — kõik mis teed, tee hästi ja MEELEGA!

„Memory“ Elaine Paige (Cats The Musical)

Minu lemmik muusikalilugu. Elada tuleb nii, et oleks teistel millestki rääkida!

Muusikal „Uksed“ on spetsiaalselt Muusikalikoolile kirjutatud muusikal, mis räägib täiskasvanute maailmast. Tihtipeale lapsed ja noored soovivad olla suured ja unustavad ära täiskasvanute elu varjupoole. Muusikal räägib, mis võib juhtuda, kui võim satub valedesse kätesse ning on hetkel ka ajakohane ja puudutab meid kõiki. Muusikali peaosades on „Eesti otsib superstaari“ saatest tuttavad Märten Männiste ning Andreas Pall. Lisaks Lucas Christopher Varema ning Karl-Erik Kudu. Kõrvalosades on kõik Muusikalikooli õpilased. Autorid on Jaagup Kreem ja Tiit Kikas, lavastaja Tanel Saar, koreograaf Märt Aru, muusikaline juht Kelli Uustani. Lisainfo: www.muusikalikool.org/uksed