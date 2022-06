Kristen Michal: vastuseis eestikeelsele haridusele murdis Keskerakonna raginal opositsiooni

Eesti asend maailmas, kellega me läbi käime, mismoodi selles ruumis olijaid mõjutame, milliseid väärtusi kanname – see on oluline. Meie teravus ja mõju määrab, kas saame ennast turvaliselt tunda viis või viiskümmend aastat. Enne kui naaber taas kosub ja vallutusradadele asub. Sel ajal on tähtis ka Eestis oma asjad korda teha, õppida toimunust. Koristada avalikust ruumist naabri Nõukogude Liidu ka Suure Isamaasõja, vabastajate ja kirjaoskuse toojate narratiivi toetavad puuslikud. Teha sama ka meeli mõjutavas infoväljas, alustades kõige olulisemast – eestikeelne haridus peab algama lasteaiast.