Tõnis Saarts: tänase otsusega säilitab Isamaa oma kaalukeele ka tulevikus

Eesti poliitikas on üldiselt reeglina olnud nii, et kui koalitsiooniläbirääkimisi juba alustatakse, siis viiakse need ka lõpuni. Eelkonsultatsioonide raames räägitakse harilikult läbi kõige tundlikumad teemad, et vältida läbirääkimiste ummikusse jõudmist.