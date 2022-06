Isamaa, Sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna vaheline liit võib sündida, kuid kindlasti ei ole see ette määratud. Koalitsioonikõneluste ebaõnnestumine ei pruugi aga tähendada, et ainus teine variant on Keskerakonna-EKRE-Isamaa liit. See on praegu pigem taktikaline hirmutamine, millega lähevad paljud oma väljakujunenud reflekside baasilt meeleldi kaasa. Nii kaua kui koalitsioonileping pole sõlmitud, on võimalik ka Reformierakonna jäämine vähemusvalitsusse või isegi katse panna mingil viisil kokku nn rahvusliku ühtsuse valitsus.