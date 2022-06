Luminori panga salajane raport: kliendid liigutasid miljardite kaupa kahtlast raha, kahel töötajal kokkumängukahtlus

Elukutselised rahapesijad, sanktsioonide all Vene oligarhid, Nõukogude Liidu ajast Eestisse jäänud kõrge ohvitser, kes liigutab miljardit eurot makse maksmata ja ilma et tal oleks kontor või töötajad, ning ettevõtja, kes maksis Vene eriteenistuselt saadud rahaga tuntud opositsioonipoliitikule altkäemaksu. Need on kõigest mõned, kelle Baltimaade suuruselt kolmas pank Luminor avastas oma klientide hulgast ja kes olid pangas aastaid oma rahaasju ajanud, ehkki näha oli arvukalt avalikke ohumärke.