ARVUSTUS | Kas on olemas tõelisus väljaspool arvutimaailma?

Kui inimesel on paha, istub ta arvuti taha ja pääseb kasvõi ajutiselt hädadest. Ta paneb pähe kõrvaklapid, on silmitsi ekraaniga ja võib sellele ekraanile nagu arstile, psühholoogile või vaimulikule üles tunnistada ükskõik mida, ka kõige häbiväärsema ja salajasema asja. Ta võib avada kodulehe, kus pole otseselt pornot, aga on midagi ligilähedast. Lehekülje, kus pakutakse hõlpsaid tutvusi üheks ööks – ja miks ka mitte? Ja unistada nii umbes 16-aastasest (nõusolekuiga!) imekaunist tüdrukust, kes ehk vajab samamoodi lohutust, kes samuti kannatab korraldamatuse ja mõistmatuse tõttu. Ta on 42 aastat vana, tal on naine ja kaks last, abikaasa vastu ei tunne ta muud kui kerget, aga püsivat vastikust. Ta töötab heas firmas, teenib korralikult, kuid on tohutult üksildane, tal on paha, kõik on ängistav. See on Leo ja teda mängib Andres Roosileht. Ta istub teie ees, nagu oleksite teie, vaatajad, seesama ekraan, millele saab piinlikkust tundmata pihtida. Oma rolli juhib näitleja hästi ettevaatlikult, väljendusvahendeid kulutab säästlikult. Me peame jääma uskuma tema täielikku siirust, tagasihoidlikkust ja sisemist aumehelikkust, mis vedas lihtsalt veidi alt, kui ta nägi kodulehel Marta fotot ja otsustas temaga kokku saada.