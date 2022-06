Andres Kaarmann: õhu lööks puhtaks vaid erakorralised valimised

Tragikoomiliseks teebki asja see, et olemasoleva riigikogu koosseisuga uut valitsust pole võimalik kokku panna ilma valimiskünnisega juba aastaid rinda pistva Isamaata. Aga poliitiline reaalsus on täna see, et ilma erakorraliste valimisteta tõusevad lastetoetused üldist majanduskeskkonda vaadates tugevas ennaktempos.