JUHTKIRI | Kallis kütus? Kasutame võimaluse ära

On üksnes loogiline eeldada, et kallis bensiin suunab rongile ja bussile nii mõnegi, kes varem mugavusest üksinda isiklikku autot kasutas. Seda kinnitab ka kütusemüügi 10% kahanemine pärast hinnaralli algust. Riigile kuuluva Elroni liinidel sõidabki juba 40% rohkem rahvast kui aasta tagasi.

Üksnes inimeste survestamine võib anda paraku hoopis äraspidise tulemuse, kui sellega ei kaasne positiivne areng. Kui inimene peab rongi „kilukarbis“ püsti seistes sõitma või läbimüüdud piletite tõttu üldse maha jääma, püüab ta järgmine kord võimaluse korral nui neljaks oma bensiiniliitri kätte saada, et elu elamata ei jääks.

Praegust kriisi saaks ära kasutada ühistranspordi jõuliseks arendamiseks. Saaks teha investeeringuid ja meelitada praktilise kogemuse kaudu bussile-rongile neidki, kes on siiani autole truuks jäänud. Tihedamad (rongiaegadega ühildatud) liinid, paremad bussid, rattarendivõimalused. Need retseptid on teada. Pikalt ette mõtlev riik võtaks praegu võimalusest viimast.