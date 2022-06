Vilja Kiisler: emapalk tegi naise vaeseks. Lapsetoetused suunavad sünnitama ja koju jäämagi

Käimasolevas lapserahatrallis on hakanud tasapisi meelest minema, et vanemahüvitise süsteem kehtib ikka, mitte keegi ei ole seda tühistanud, ning hüvitise lagi on endiselt päris kõrgel: 4043 euro peal. Kõik need praegu jutuks olevad lausalised lapsetoetused tulevad vanemahüvitisele lisaks. Samuti on hakanud meelest minema, et vanemahüvitise süsteemi lõi omal ajal Reformierakond.