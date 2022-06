PÄEVA TEEMA | Liina Laas: see, mis ajab Elon Muskil kopsu üle maksa, on meie talentidele hoopis tee tulevikku

On väga oluline, et jagaksime noortele neid arusaamu, kuidas iseseisvalt töötada ja sisendaksime julgust küsimusi esitada. Kui need oskused selged, on maailm valla ning Tanjast võibki saada Google’i tarkvaraarendaja, kes teeb seda koduses Narvas või hoopis sealt 10 039 kilomeetri kaugusel asuvas Mexico linnas.