SARJASOOVITUS | Paradiisisaare argielu vürtsitavad regulaarsed mõrvamüsteeriumid

Kui rääkida Kariibi mere piirkonna riikidest, tulevad paljudele ilmselt esmalt pähe näiteks Kuuba, Puerto Rico ja Jamaica. Ent Guadeloupe? Ametlikult on tegu Prantsusmaa ülemerepiirkonnaga, mille moodustavad üks suurem saar ja mitu väiksemat. Just seal on juba 11 aastat filmitud sarja, praegu Jupiteris nähtavat krimiseriaali „Surm paradiisis“, millel on 90 osa.