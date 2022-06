INTERVJUU | Eesti Panga juht Madis Müller: väiksema sissetulekuga inimesi puudutab hinnatõus eriti vahetult

Eesti Pank uuendas teisipäeval oma majandusprognoosi, ennustades selle aasta hinnatõusuks juba 15,4%. Keskpanga juht Madis Müller selgitas Eesti Päevalehele, miks on Eestis euroala keskmisest kaks korda suurem hinnatõus ja keda see kõige rohkem tabab. Müller jälgib ka valitsuskõnelusi ja poliitikute rahasaju lubadusi. Tema sõnul peaks riik püüdma tuleval sügisel suunata abi selliselt, et see jõuaks vaesemate inimesteni. Väga kulukaid toetusi lubades ei taheta seejuures öelda, kust raha tuleb. „Suurem heaoluriik on võimalik, aga tähendab kõrgemaid makse“.