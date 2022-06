Jonatan Vseviov: Türgi ootab liitlaste solidaarsust. Usun, et Soomest ja Rootsist saavad NATO liikmed

„Türgi on NATO liitlasena võtnud julgeolekut ja liitlaskohustusi tõsiselt ning seda kinnitati meile ka täna. Kui Eestit peaks midagi ohustama, on Türgi valmis meie julgeolekusse panustama oma sõdurite elude hinnaga,“ kirjeldas kantsler. Tema sõnul soovivad türklased, et liitlased mõistaksid, kuidas needsamad Türgi sõdurid, kes on valmis ka meie nimel oma eludega riskima, on pidevalt ohustatud terrorismi poolt.