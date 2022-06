Ahti Asmann: kas Eesti annab käest iseseisvuse oma metsa üle otsustada?

Eesti sündivas võimukoalitsioonis algasid läbirääkimised metsanduse teemal. Kas koalitsioonilepingul on mõtet või on valik juba tehtud?

Kui iga ameeriklase jaoks on puutumata pühaks väärtuseks sõnavabadus ja demokraatia, eestlase jaoks on selleks iseseisvus. Selle aluseks on meie veendumus, et saame oma riigiga ise kõige paremini hakkama ja riik, mida oleme 31 aastaga ehitanud tõestab, et oleme oma iseseisvust väärt. Kuid mineviku teod meid edasi ei vii ja juba lähinädalatel seisab Eesti valitsejate ees järgmine oluline küsimus, mis vähemalt paariks kümnendiks määrab Eesti ühe majandusharu tuleviku.