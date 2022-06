PÄEVA TEEMA | Risto Sülluste: vastupidiselt Läti tänasele otsusele ei tohiks Eesti biokütusenõudeid langetada

Üks palju lihtsam, soodsam ning koheselt kättesaadav lahendus on asendada olemasolevates diiselmootoritega sõidukites fossiilkütus taastuvast toormest kütustega ja vähendada heitmeid seeläbi. Selline kütus ei sisalda tilkagi fossiilset toorainet ja võimaldab tavalistes diiselautodes vähendada süsinikuheidet keskmiselt kuni 90 protsenti. Eestis on see kütus praegu ainsana müügil ühes tanklaketis, kuid ootame ka teisi tanklakette, et maanteetranspordi heitmed saaks hakata vähenema.