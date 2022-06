REPORTAAŽ | Igihaljas Iggy Pop tõestas, et punk ei ole surnud

Kuigi aastate jooksul on Iggy populaarsus kõikunud, on ta vaieldamatu kultuuriikoon ja lugematu hulga muusikute eeskuju. Iggy on alati olnud kõigi punkarite, rõhutute ja õilsate mässajahingede jumalus. Jah, muidugi on näha, et ta on vanemaks jäänud, aga siiski on muljet avaldav, et ta tuuritab 75-aastaselt rock’n’roll’i sõnumit levitades endiselt ringi.