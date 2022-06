Ent erinevalt kallist kütusest teame juba ette, mis tulemas on. On aega reageerida. Sest eks moodusta ju sarnaselt bensiinile ja diislile märkimisväärse komponendi hinnast aktsiis. Tuleks kiirelt ette valmistada selle langetamine, et peredele rohkem raha kätte jääks. Kes veel peab raskel ajal sundkulutuste kärpimisel appi tulema, kui mitte riik! Laiapõhjaliste toetusteta ei saa vist niikuinii.