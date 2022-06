JUHTKIRI | Peretoetuste eest saaks inimliku vanaduspõlve

On selge, et tegemist on ülikalli meetmega. Enda lemmikprojektidesse raha soovivad poliitikud kipuvad ütlema, et raha on eelarves küll, küsimus on prioriteetides. Et kui riigil on siht üht valdkonda eelisarendada, võtame mujalt vähemaks, laename juurde või tõstame makse – ehkki viimane variant on viimase riigikogu koosseisu ajal tabu olnud.