PÄEVA TEEMA | Madis Somelar: õpetajate järelkasv ei ole ainult haridusministri vastutus

Pole saladus, et põhikooli lõpueksamite teema juures mõistsime haridus- ja teadusministriga eksami lävendi olulisust erinevalt. Olen tänaseni veendunud, et Eestis pakutav kohustuslik üldharidus peaks olema väga kvaliteetne ning läbimõeldud õppekava rakendumist toetab enim kutsumuse ja haardega arukas õpetaja. Pean väga lugu Isamaa, EKRE ja SDE fraktsiooni liikmetest, kes pidasid sisulist debatti põhikooli lõpueksamite teemal, sõltumata sellest, kas kuuluti parlamendis opositsiooni või koalitsiooni. Kõrge vaimsusega õpetajate olemasuolu Eesti koolis ka tulevikus on peamine põhjus, miks ma õpetajate järelkasvu puudumise probleemi lahendamist fookuses hoian.