EPL OSLOS | 6500 tööd, 86 ruumi, 54 600 m² pindala. Üks Euroopa olulisemaid hooneid on lõpuks valmis

Norra kunstielu kese on loomulikult maalija Edvard Munch, kes ei talletanud oma töödesse mitte üksnes toonast kirevat ajastut, vaid ka põhjamaadele omase elutunnetuse. Ühtlasi tundis Munch suurepäraselt inimese hingeelu ja nagu kõik paremad kunstnikud, ei kohkunud ta tagasi inimloomuse tumedama külje kujutamise ees. Norra pealinnas on tema tööde suurimad kollektsioonid Munchi muuseumis ning 11. juunil avatud Oslo rahvusmuuseumis ehk Nasjonalmuseetis, mis on meie regiooni ja kogu Euroopa suuremaid muuseume.