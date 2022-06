KULTUURIBIIT | Rakvere teatri näitleja Madis Mäeoru playlist

Florence + The Machine - Free Minu jaoks suhteliselt uus avastus. Kuna „Robin Hoodis“ on meil üks keskseid teemasid vabadus, siis üks lugu vabadusest nende uuelt albumilt.

The Beatles - Across The Universe

Selle loo taasavastasin vaadates dokumentaali „Get Back“, mis on omaette elamus ja soovitan kõigile Biitlite muusika fännidele.