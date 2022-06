Lennart Käämer: paavsti ehmatavad sõnavõtud NATO kui võimaliku sõjaprovokaatori kohta - milles asi?

Milles asi? Kas see tähendab, et läänekiriku pea on pöördunud Putini-meelseks; on ta teinud poliitilisel skaalal kannapöörde; või kasutavad Kremli-meelsed mõjuvõimsad jõud Püha Tooli enda huvides ära?

Usun, et mitte ükski nendest ja tegelikud põhjused on vähem konspiratiivsed.