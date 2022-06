Eesti reformierakondlik valitsus on unustanud, et poliitikud peaksid olema rahva teenrid. Valitsuse tegemata otsused näitavad, et Eestit juhivad inimesed, kes on võimetud mõistma, kuidas elab inimene, kellel ei laeku kuu lõpus pangaarvele ministri palk.