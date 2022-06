Kristel (50) on parimas tööeas naine, kes teenib Eesti keskmist palka. Tal on 15-aastane poeg. Kuid Kristelil on ka ema, kes tuli dementsuse tõttu hooldekodusse panna. Ema pension on 600 eurot kuus, hooldekodukoht maksab iga kuu 880 eurot. See on veel n-ö odavasse klassi kuuluv hooldekodu.