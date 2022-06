VIDEOINTERVJUU | Vene politoloog: kui Putin arvab, et USA ei sekku, siis ta tungib Balti riikidesse

Vaatamata nende juhtide konformistlikele hoiakutele ei ole nad mitte kunagi teatanud, et Ukraina peaks oma territooriumist loobuma. Enamgi veel, Scholz on korduvalt teatanud (olen tema esinemisi Saksamaal jälginud), et mingeid kokkuleppeid Venemaaga Ukraina arvelt ei sõlmita ning ainult Ukraina ise saab leppida kokku tingimused, mille põhjal on ta valmis rahulepetele alla kirjutama.