Jan Trei: linnadel ja valdadel on vaja lisaraha. Katta tuleb elektri ja kütte hindadest tekkiv surve ja laste koolilõunad

Täiendavaid rahalisi vahendeid on linnadel ja valdadel vaja, et katta eelkõige elektri ja kütte kõrgetest hindadest tekkivat survet eelarvetuludele. Energiaekspertide hinnangul võivad energiakandjate hinnad jääda lähiaastatel kõrgemale, kui on tavatarbijate hinnataluvuse piir. Kohalikul omavalitsusel on siinkohal kohustus toetada hätta jäänud kogukonna liikmeid. Hinnatõus mõjutab üksikisikuid täiendavalt omavalitsuse poolt pakutavate teenuste kaudu, mis puhtalt tulude ja kulude omavahelisest loogikast tulenevalt tahes-tahtmatult kallinevad. Selle peamise prioriteedi puhul loodame riigipoolset (ilma demagoogiata, et omavalitsutel läheb niigi hästi) konstruktiivset suhtumist ja mõistmist. Läbirääkimiste laual on lisaks peamistele prioriteetidele kohalikele omavalitustele suunatud riiklik energiatõhustamise meede.