KOLUMN | Mart Pukk: kuidas ma sain teada, kes on Merylin Nau

Sel nädalal avaldatud Briti uurimisrühma ülemaailmsest küsitlusest selgus, et covidipandeemia, Vene-Ukraina sõda ja igasugused muud jamad on rahva uudistest eemale peletanud. Tuleb välja, et praeguseks on tervelt 38 protsenti inimesi, kes aktiivselt uudiseid väldivad.