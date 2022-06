POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: odav kõrgharidus läheb meile kalliks maksma - ootused uuele koalitsioonile

Uue koalitsioonileppe sõlmijad on ühisosana nimetanud julgeolekut, haridust ja inimeste toimetulekut. Kuna raha on riigikassas napilt, siis on karta, et ühel hetkel seisavad läbirääkijad küsimuse ees, kas kasvatada lastetoetusi või tõsta kõrghariduse rahastust. Osutan, et tegelikult on kõrghariduse paremast rahastamisest huvitatud just paljulapselised pered, kellest paljud lähevad ka kõrgkooli. Nimelt on selge, et kui kõrghariduse alarahastamine ei leia lahendust, võib see viia õppemaksu kehtestamiseni. Mida enam lapsi, seda kulukam see perele tuleb, kui just ei otsustata õppemaksu maksmine teha sõltuvaks laste arvust. Lisaraha jääb siis aga kõrgkoolidel saamata.