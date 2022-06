Mari-Vivian Ellam: palun, ärge väänake mu käsi, ärge sundige lastega emasid tagasi tööle!

Kõigepealt – ühegi hüvitise ega toetuse maksmise eelduseks ei ole see, et naine on kodune, nagu näikse väitvat. Naine võib soovi korral minna tööle juba järgmisel päeval pärast lapse sündi, ilma et keegi jätaks ta ilma vanemahüvitisest.