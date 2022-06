Briti valitsus kinnitas Assange’i USA-le väljaandmise

Briti siseminister Priti Patel rahuldas Wikileaksi asutaja Julian Assange’i Ameerika Ühendriikidele väljaandmise taotluse. „Praegusel juhul ei ole Suurbritannia kohus leidnud, et Assange’i väljaandmine oleks rõhuv, ebaõiglane või ühelgi viisil menetlust kuritarvitav,“ põhjendas Pateli reedest otsust Briti siseministeerium. Samuti ei leidnud kohus, et Assange’i väljaandmine oleks vastuolus tema inimõigustega, sealhulgas tema õigusega õiglasele kohtupidamisele ja sõnavabadusele, ning et Ameerika Ühendriikides koheldakse teda sobivalt.