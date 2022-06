FOTOD | Kunstnik Jaan Elken kustutas kevadnäituse avamisel oma töö juurest venekeelse rea

Osalevad kunstnikud: Jaan Elken, Eike Eplik, Alexei Gordin, Mauri Gross, Ulvi Haagensen, Mirjam Hinn, Madlen Hirtentreu, Anisa Aleksandra Ianchenko, Laura De Jaeger, Eva Jänes, Saskia Järve, Anna Kaarma, Danel Kahar, Liina Kalvik, Anniki Kari, Mati Karmin, Erki Kasemets ja Pärtel Tall, Jüri Kask, Jüri Kass, Andres Koort, Paul Kormašov, Liisa Kruusmägi, Urve Küttner, Laivi, Peeter Laurits, Krista Leesi, Janne Lias, Anna Mari Liivrand, Holger Loodus, Johannes Luik, Anastasia Mazur-Skrobova, Aarne Mesikäpp, Aureelia Mitt, Katariin Mudist, Maarit Murka, Eva Mustonen, Jane Muts, Naima Neidre, Mall Nukke, Terje Ojaver, Aet Ollisaar, Mall Paris, Anne Parmasto, Per William Petersen, Darja Popolitova, Mari Prekup, Brenda Purtsak, Enn Põldroos, Taavi Rekkaro, Jane Remm, Lembe Ruben, Laura Ruuder, Andrus Rõuk, Inessa Saarits, Uku Sepsivart, Maria Sidljarevitš, Sandra Sirp, Evelin Zolotko, Edgar Tedresaar, Maryliis Teinfeldt-Grins, Evi Tihemets, Roman-Sten Tõnissoo, Rein Tääker, Anne Türn ja Toomas Tuul, Marta Vaarik, Valetto, Alo Valge, Ave Vellesalu, Valeri Vinogradov, Toomas Vint. Esindatud on kunstigaleriid Kogo galerii ja Vaal galerii. Näituse ruumilise kujunduse loob Valge Kuup Studio.



Eesti Kunstnike Liidu 22. aastanäituse osalejad valis žürii koosseisus Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liidu asepresident), Riivo Anton (kunstitoetaja), Elin Kard (Eesti Kunstnike Liidu president), Stella Mõttus (Vana-Võromaa Kultuurikoja ja Kanal galerii galerist) ja Siim Preiman (Kunstihoone kuraator). Taotluste üldine tase oli žürii sõnul erakordselt kõrge: 244 osalemissoovist valiti näitusele 72 kunstnikku.



Vano Allsalu hinnangul on üle põlvkondade ulatuvad küsimused ja eripalgeliste teoste ning autorite vastastikused kõnetused selle näituse üks põnevamatest tasanditest: „Kevadnäitusel ilmutab Eesti kunst end liigirikka kooslusena – see on mitmekesisuse manifestatsioon, erinevate kunstniku-minade, vaimsete hoiakute ja visuaalsete käekirjade kokkusaamiskoht. Saame ülevaate sellest, millised teemad ja tunded on nende silmis ja südames olulised.“



Žürii liige Stella Mõttus: „Valikuprotsessis osalemine andis suurepärase võimaluse piiluda Eesti kunstnike viimase aasta tegemistesse. Tulevikus sooviks näha rohkem Lõuna-Eesti kunstnike osavõttu. Sellegipoolest kujunes lõplik valik vaheldusrikas ja jään huviga ootama, kuidas tööd ruumis üksteisega mängima hakkavad.“



Traditsiooniks on saanud ka publikulemmiku valimine. Publikuhääletuse võitjale on kunstitoetajad Tiit Pruuli, Jaan Manitski, Riivo Anton, Aivar Berzin ja Rain Tamm välja pannud 5000-eurose preemia, mis antakse üle auhinnatseremoonial näituse viimasel nädalal. Oma lemmiku poolt saab hääletada Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis kuni 7. augustini. Aastanäitusel esitletud töid on võimalik osta kohapeal Kunstihoonest või kunstikeskkonnast NOBA, mille 500-eurone kinkekaart loositakse välja kõigi hääletajate vahel koos publikupreemia väljakuulutamisega näituse viimasel nädalal.



Näituse jooksul ilmub ka kataloog, mille koostaja on Elin Kard ja kujundaja Maris Lindoja. Kataloogi saab soetada Tallinna Kunstihoone raamatupoest.