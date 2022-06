Prantsusmaa poliitikas terendab segane aeg. Macroni ei tõtta keegi aitama

Kui Prantsusmaa viimastel presidendivalimistel hoiti suuremad raputused ära, siis nüüdsed parlamendivalimised muutsid poliitilist pilti põhjalikult. Kõige olulisem on see, et Emmanuel Macroni valimisliit (seekord nimega Ensemble ehk Üheskoos) jäi senisest parlamendienamusest ilma ja peab mujalt liitlasi otsima. Valikuvõimalused on aga ahtad, sest opositsiooni poolel on vana peavoolu kõrvale tõrjunud populistid.