ARVUSTUS | Kartes ja oodates hommikuvalgust. Eesti Noorsooteatri hulljulge lavastuse valik

Eva Koffi ja Indrek Koffi näidend kodututest lastest meenutab mõneti Samuel Becketti lavailmu. Justkui „Godot’d oodates“ ja „Lõppmängu“ ristand. Tegevus toimub kusagil pimedas peidupaigas, kus viibivad viis saatusest räsitud last, õigupoolest vist neli last ja üks täiskasvanud naine, ehkki nad kõik mõjuvad parajalt eatuna. On see hüljatud laevavrakk või mistahes vrakk, polegi tähtis. Nad ise nimetavad oma kodutusepaika Kohaks. Äsja on sealt lahkunud Poiss, ilmselt nende liider, kes ei tule enam tagasi. Siit aimub viibe näidendile „Godot’d oodates“. Teine allusioon tekib Juhan Viidingu ja Tõnis Rätsepa näidendiga „Olevused“, kus tegelased kandsid kokku inimeste asju. Ja koduteel ilmub veel kolmaski paralleel: Gorki „Põhjas“ oma eluheidikutega. Laste „Põhjas“?!