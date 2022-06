Jüri Ratas: oravate peamine tõsiselt võetav alternatiiv on Keskerakond

(Mõtleb pikalt.) Aus vastus on, et ma ei tea. See kõik on nii mitmete oleksite peal ja esmalt peaks arutlema, kes siis oleks teinud koalitsiooni. Oleks see olnud Reformierakond ja Keskerakond, kes esimesena alustasid. Või oleks see olnud toona täna moodustuv kolmikliit. Arvan sama moodi, nagu on mõned legendid poliitikas öelnud, et ei ole mõtet seda üle-eelmise talve lund kokku rookima hakata, see ei anna midagi. Elame tänases hetkes. Eilset me muuta ei saa. Saame muuta ainult homset.